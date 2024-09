Salerno, San Matteo: presentato il programma dei festeggiamenti tra celebrazioni religiose ed eventi culturali

di Redazione ZON

Si è tenuta oggi, 7 settembre 2024, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno, la presentazione ufficiale del programma dei solenni festeggiamenti dedicati a San Matteo, Santo Patrono di Salerno. L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, insieme a Don Felice Moliterno, parroco della Cattedrale, ha illustrato il calendario degli eventi religiosi e culturali che animeranno la città nei prossimi giorni.

Un momento di fede e speranza

Durante il suo intervento, Monsignor Bellandi ha sottolineato come i festeggiamenti di quest’anno rappresentino un’occasione speciale per attingere speranza in un periodo segnato da conflitti internazionali, in particolare in Terrasanta e Ucraina. La devozione a San Matteo, ha aggiunto, può infondere nei fedeli “la certezza di uno sguardo di amore che non delude e non ci abbandona mai”.

L’Arcivescovo ha anche ricordato le tappe storiche fondamentali della devozione della città al suo Santo Patrono, dalla prima attestazione delle reliquie di San Matteo a Salerno nel 954 d.C. fino alla tradizionale processione che si terrà il 21 settembre. In questa occasione, si invocherà l’intercessione del Santo per la pace, con una particolare intenzione di preghiera per le aree martoriate dalla guerra.

Gli eventi religiosi

Il programma prevede una serie di celebrazioni liturgiche nella Cattedrale di Salerno, tra cui spiccano:

Mercoledì 11 settembre , Santa Messa degli Sportivi.

, Santa Messa degli Sportivi. Mercoledì 18 settembre , Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi, Mons. Pasquale Cascio .

, Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi, . Giovedì 19 settembre , Santa Messa con Mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino.

, Santa Messa con Mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino. Venerdì 20 settembre, i Primi Vespri Capitolari presieduti da Mons. Bellandi e il Rito della raccolta della manna.

Il giorno più atteso è il 21 settembre, Solennità di San Matteo, con la Messa pontificale delle 10:30 celebrata dall’Arcivescovo e l’omelia affidata a Fr. Massimo Fusarelli, Ministro Generale dei Frati Minori. La giornata culminerà con la tradizionale processione per le vie del centro storico di Salerno.

Eventi culturali e sociali

Oltre alle celebrazioni religiose, il programma prevede anche una serie di eventi culturali, tra cui:

Omaggio floreale al Santo Patrono il 13 settembre in Piazza Flavio Gioia.

al Santo Patrono il 13 settembre in Piazza Flavio Gioia. Le Giornate Matteane , con incontri di riflessione sulla fraternità e la pace, il 18 e 19 settembre .

, con incontri di riflessione sulla fraternità e la pace, il . Il Palio Remiero di San Matteo, il 14 e 15 settembre presso l’Arenile di Santa Teresa, con la partecipazione di scuole e parrocchie.

Preghiera per la pace

Monsignor Bellandi ha inoltre annunciato che, in occasione della Solennità di San Matteo, sarà presente il Ministro Generale dei Frati Minori, padre Massimo Fusarelli, la cui omelia sarà un’occasione per riflettere sull’importanza della pace, particolarmente significativa vista la custodia della Terrasanta affidata ai Francescani.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, le celebrazioni e gli eventi si svolgeranno fino al 21 settembre, coinvolgendo tutta la comunità salernitana e i fedeli che giungeranno per rendere omaggio al Santo Patrono.