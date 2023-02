“Sali(Canto dell’anima)”: il testo del brano di Anna Oxa

“Sali(Canto dell’anima)” è il brano di Anna Oxa a Sanremo 2023

Anna Oxa torna a calcare il palco dell’Ariston per la quindicesima volta e lo fa con un brano dal titolo amplio e complesso. “Sali(Canto dell’anima)” sembra quasi un mantra, il cui titolo ricorda un antico rituale di ricerca catartica. Vediamo nel dettaglio il significato del testo.

Il significato

C’è la penna di Francesco Bianconi dei Baustelle in questo canto a prova di usignolo, perfettamente attinente all’ugola d’oro di Anna Oxa. Una preghiera universale che invita l’ascoltatore a rifuggire dalle falsità del mondo con lo scopo di ottenere una più alta rivelazione.

Quella della consapevolezza che è essa stessa generatrice di coscienza. L’artista esegue un dialogo disvelatore con ciò che di più umano e disumano ci circonda, disegnando un giro vorticoso al limite della vertigine.

Ecco il testo di “Sali(Canto dell’anima)

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai

Libera l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

Sali… sali… Rosa… sali

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome… oh…

Che non ha nome

Oh… oh… oh… oh… oh… oh… oh…

Nitida l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome