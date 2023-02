Mercato San Severino: nei guai 25enne per spaccio e detenzione stupefacenti

Nella nottata di venerdì 3 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato un 25enne di Bracigliano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, è stato controllato, a Mercato San Severino, mentre viaggiava a bordo di un veicolo in compagnia di altre persone e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 0,89 grammi di hashish e di 940,00 € in contanti.

Nel corso delle successive ricerche estese all’abitazione del 25enne, i Carabinieri hanno sequestrato ulteriori 27 grammi di cocaina suddivisi in 104 dosi.