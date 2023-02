Capaccio Paestum: 17enne torna in carcere dopo l’evasione dalla comunità protetta

Capaccio: era scappato dalla comunità protetta e ora è in carcere il 17enne originario del Lazio. I carabinieri, dopo circa due settimane di ricerche, lo hanno bloccato ieri pomeriggio in Piazza Santini, nel centro urbano di Paestum.

Il ragazzo aveva tentato di accoltellare un operatore della comunità di recupero di Capaccio Paestum che lo ospitava e per questo arrestato con l’accusa di lesioni personali, atti persecutori e detenzione di droga. Dopo la disposizione del giudice il minore era stato condotto in un’altra comunità tutelare in un luogo segreto.

Si è poi allontanato dalla struttura senza autorizzazione evadendo di fatto la misura cautelare cui era sottoposto. Attualmente si trova presso l’istituto penale per i minorenni di Nisida, a Napoli.