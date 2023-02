Ischia, partorisce a bordo di una nave diretta a Pozzuoli

Questa mattina una donna ha dato alla luce la sua bimba nel bel mezzo del Golfo di Napoli, vicino a Ischia. La donna era in procinto di raggiungere Pozzuoli.

Accompagnata e assistita dal suo ginecologo, subito dopo lo scalo a Procida, la donna ha avuto le doglie. Così, dopo essere salpati dall‘isola di Ischia, con l’aiuto dell’equipaggio dell’unità “Benito Buono“, la donna, con il sostegno dell’esperto accompagnatore, partorisce senza alcuna complicazione. “E’ stato quel che in gergo tecnico definiamo un parto precipitoso“, racconta così della vicenda il ginecologo Attilio Conte, ai colleghi de La Repubblica, che si trovava insieme alla donna per accompagnarla in una clinica privata, dove avrebbe dovuto partorito nelle ore successive.

“La donna avvertiva appena qualche piccolo dolore, poi nel corso della navigazione mi ha segnalato che i dolori si stavano infittendo e sentiva spingere. In prossimità di Capo Miseno, mi ha segnalato che sentiva spingere. Ho controllato e le ho detto: ‘Stai per partorire’. Abbiamo allertato i marinai, che si sono messi a completa disposizione. Un parto naturale e perfetto“. All’attracco, mamma e la neonata Luisa ,che pesa tre chili e duecento grammi ,sono state trasferite all’ospedale di Pozzuoli per precauzioni.

Con loro c’era anche la nonna della bimba, Brigida, particolarmente emozionata. “Allo sbarco è stata una festa, tra applausi e foto, una scena d’altri tempi”, racconta il ginecologo.

Emozionato anche il comandante della nave, Giacomo Piro, che ha tagliato il cordone ombelicale: “Siamo ancora attoniti ma felicissimi, questo è un giorno che non dimenticheremo”. E sul profilo social della compagnia, il racconto dell’evento è diventato virale, accompagnato da felicitazioni e commozione.