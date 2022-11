Frana a Ischia, proclamato lo stato di emergenza

Ieri, domenica 27 novembre, il Consiglio dei Ministri si è riunito e ha dichiarato lo stato di emergenza per l’isola di Ischia per 1 anno e stanziati 2 milioni di euro. Inoltre, ha proposto la nomina di Simonetta Calcaterra, attuale Commissario straordinario del Comune di Casamicciola, quale Commissario per la Protezione Civile a Ischia.

Il Consiglio dei Ministri ha annunciato anche che entro l’anno sarà approvato il “Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico”, e i ministri competenti effettueranno una attenta ricognizione delle risorse finanziarie già esistenti per fronteggiare l’emergenza idrogeologica nazionale al fine di utilizzarle per intero, e del personale da dedicare a supporto dei Comuni, a cominciare dai più piccoli.

Le parole del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sull’abusivismo: “Bisogna avere il coraggio di parlare chiaro ai cittadini, capisco che per gli amministratori non sia facile ma dobbiamo deciderci. In alcune aree, per ragioni idrogeologiche, non si può abitare” ha detto, ribadendo la posizione della Regione Campania sul tema dell’abusivismo: “Bisogna demolire gli alloggi costruiti sui greti dei fiumi, in aree idrogeologiche delicate e insostenibili, in zone a vincolo assoluto, su aree demaniali o costruite da aziende della camorra”.

Nel frattempo, sull’isola si continua a scavare nel fango per ritrovare le 5 persone che mancano all’appello. Purtroppo, aumenta il bilancio delle vittime della frana di Casamicciola: recuperati sette corpi, tre sono bambini.