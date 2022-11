Qatar 2022, la Germania rischia davvero di uscire ai gironi

Il bello di un Mondiale è il fattore sorpresa. Le partite giocate in così poco tempo l’una dall’altra rendono questo torneo davvero emozionante, oltre che imprevedibile. Lo sa bene la Germania, che da quando è arrivata in Qatar non ha ancora vinto una singola partita.

Caso emblematico quello dei tedeschi, i quali possono contare su una delle rose più forti di tutto il torneo. Gli ex campioni del 2014 hanno si difficoltà nel trovare una vera punta che possa ereditare la pesante figura di Miroslav Klose, ma allo stesso tempo può contare su giocatore di assoluta tecnica. Sane, Gnabry, Kimmich, Goretzka, Muller, Musiala. Tutti giocatori che possono dire la loro in Qatar.

L’assurdo girone E

La partita con il Giappone ha creato una spaccatura mentale all’interno dello spogliatoio teutonico. Nessuno si sarebbe mai aspettato che la nazionale nipponica avrebbe mai potuto averla vinta sulla Germania. Un risultato che probabilmente ha messo in allarme tutti i giocatori, i quali hanno affrontato ieri sera la Spagna con molte più pressioni.

Come se non bastasse, i tedeschi sono andati anche sotto subito dopo l’ora di gioco, vedendo quindi sfumare quasi definitivamente il passaggio alla prossima fase. Sarebbe potuto finire in quel momento, come già capitato nel 2018 in Russia. Ma la Germania riesce all’82’ a trovare il pareggio che la tiene ancora a galla, in virtù anche della vittoria del Costa Rica contro il Giappone. Oggi la classica del girone recita così: Spagna 4, Costa Rica 3, Giappone 3, Germania 1. Ultima, ma ancora con una speranza per non perdersi Qatar 2022.