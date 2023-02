Usa, una donna data per morta si è risvegliata

Un’anziana di 82 anni, che era stata dichiarata morta in una casa di cura di New York, dopo tre ore si è risvegliata.

Dopo il caso della donna morta e poi ritrovata viva in un sacco per cadaveri, altra “resurrezione” è avvenuta negli scorsi giorni negli Stati Uniti. La donna, dopo l’accertazione di morte, è stata presa in carico dalle pompe funebri, dove è stata poi ritrovata in fin di vita tre ore. Secondo quanto riportato il Guardian, ha ricostruito l’intera vicenda.

La donna si trovava sabato al Water’s Edge Rehab and Nursing Center di Port Jefferson, a Long Island. I sanitari avevano dichiarato il suo decesso. Poco dopo è stata portata alla OB Davis Funeral Homes di Miller Place. Intorno alle 14.09 la donna morta ha ripreso a respirare naturalmente. Dopo il “miracolo”, l’anziana è stata riportata in ospedale. La polizia ha dichiarato che il caso di New York è stato segnalato all’ufficio del procuratore generale dello Stato per le indagini.

Qualche settimana fa, avvenne un qualcosa di simile a Iowa. Qui, un’anziana di 66 anni era stata dichiarata morta il 3 gennaio presso il Glen Oaks Alzheimer Special Care Center di Urbandal – La donna era stata portata alla Ankeny Funeral Home & Crematory e qui, i becchini hanno notato che la donna stava riprendendo a respirare. . La donna è stata affidata a un ospizio, dove è morta il 5 gennaio. La casa di riposo ha ricevuto una multa di 10 mila dollari.