“Salirò”: testo e significato della cover dei Colla Zio

Il venerdì della settimana del Festival di Sanremo è dedicato alle cover e i duetti. I Colla Zio, in gara con “Non mi va”, canteranno “Salirò”, celebre brano di Daniele Silvestri, insieme a Ditonellapiaga.

Significato – Salirò

Secondo quanto riporta Soundsblog, il brano, con toni leggeri e ritmati, racconta la fine e l’epilogo di una storia d’amore, passando dall’accettazione che la relazione è finita fino al lento sparire di scena. L’unione tra la voce di Ditonellapiaga e il ritmo dei Colla Zio renderà questa cover unica.

Testo

Salirò

Salirò

Tra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un punto lontano.

Pompa pompa pompa pompa.

Preferirei

Stare seduto sopra il ciglio di un vulcano

Mi brucerei

Ma salutandoti dall’alto con la mano.

E invece sto sdraiato

Senza fiato

Scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato

E resto qui disteso

Sul selciato ancora un po’

Ma prima o poi ripartirò.

Accetterei

Di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano

Congelerei

Ma col sorriso che si allarga piano piano

(come De Niro, ma più indiano)

E invece sto sdraiato

Senza fiato sfatto come il letto su cui prima m’hai lasciato

E resto qui distrutto

Disperato ancora un po’

Ma prima o poi ripartirò.

E salirò salirò

Salirò salirò

Fra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un ricordo

Lontano.

E salirò salirò

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un puntino

lontano

Preferirei ricominciare

Piano piano dalla base

E tra le rose lentamente risalire

E prenderei tra le mie mani

Le tue mani e ti direi:

“amore in fondo non c’è niente da rifare”.

E invece

Più giù di così

Non si poteva andare

Più in basso di così

C’è solo da scavare

Per riprendermi

Per riprenderti

Ci vuole un argano a motore

Salirò salirò

Salirò salirò

Fra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un ricordo lontano.

Salirò

Salirò-o

Non so ancora bene quando

Ma provando e riprovando

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un punto

Lontano

Lontano

Lontano

Lontano