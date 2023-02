Sanremo 2023: il meglio della seconda serata – le pagelle

Ecco le impressioni a caldo sui 14 brani della seconda serata di Sanremo 2023. Le pagelle di Zon.it

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 si sono esibiti gli altri 14 artisti in gara. Quali sono i brani che hanno fatto colpo e quali hanno deluso? Tra insufficienze e promozioni a pieni voti, conferme e sorprese, ecco tutte le valutazioni.

Le pagelle

Will – Stupido: Voto 6

Rompe il ghiaccio aprendo la seconda serata. Arriva da Sanremo giovani con la padronanza giusta. Sul palco ci sta bene e la canzone è piacevole.

Modà – Lasciami: Voto 6+

La perfezione vocale di Kekko è una conferma. Il ritornello che sale a pieni polmoni racconta il dramma della depressione. Musicalmente incisiva, testo diretto.

Sethu – Cause perse: Voto 6+

Sethu è fresco e coinvolgente con il suo beat moderno. L’arrangiamento ricercato strizza l’occhio ad una contemporaneità musicale che infiamma positivamente l’esibizione.

Articolo 31 – Un bel viaggio: Voto 6,5

Sono gli Articolo 31, così come li abbiamo conosciuti negli anni 90′. Una reunion attesissima che produce l’effetto nostalgia.

Lazza – Cenere: Voto 8

Lazza punta tutto sulla produzione che è firmata Dardust. Infatti a prevalere è il mood dance dal ritornello killer. Una performance che ha letteralmente “incenerito” il teatro Ariston.

Giorgia – Parole dette male: Voto 6,5

Giorgia in chiave contemporanea abbandona le atmosfere leggere a cui ci ha abituato. Il ritorno a Sanremo in questa veste è un salto nel vuoto e al pubblico resta la vertigine.

Colapesce e Di Martino – Splash: Voto 7,5

Il duo siciliano rompe gli schemi dissacrando il concetto di vacanza di coppia. “Preferisco il rumore delle metro affollate/ A quello del mare”. Originale l’arrangiamento che li incornicia all’intero di uno stile personalissimo.

Shari – Egoista: Voto 5,5

Anche lei arriva dalla rosa dei giovani. Ggrazie ad Amadeus può sentirsi big per una sera. La strada per acquisire presenza scenica è lunga, tuttavia ha l’età dalla sua. Il pezzo inizia bene, ma non esplode.

Madame – Il bene nel male: Voto 8+

“Nel bene e nel male” è Madame. Che piaccia oppure no, il sound è forte e il testo lo è ancora di più. Musicalmente strutturato, il brano ha un beat che conquista.

Levante – Vivo: Voto 5,5

La sua è una canzone girl power. Di potente non ha certamente l’esecuzione. Il ritmo c’è, ma non ha quel mordente che fa la differenza.

Tananai – Tango: Voto 7,5

Look da bravo ragazzo e canzone per bene, nel senso melodico del termine. Se l’anno scorso ha conquistato la simpatia del pubblico con il suo carico di umiltà (esultando per il suo ultimo posto in classifica) quest’anno ci torna da vero big del pop.

Rosa Chemical – Made in Italy: Voto 7-

Provocatorio, ma a fin di bene. Il suo intento è quello di cantare la libertà priva di freni e per farlo si serve di un motivetto accattivante. Il brano cattura al primo ascolto.

Lda – Se poi domani: Voto 6,5

Ha il pezzo più sanremese della serata. C’è la melodia mediterranea nel brano, con un pizzico di attualità. Se la cava bene sul palco più importante della musica italiana.

Paola e Chiara – Furore: Voto 7

Le sorelle del pop italiano tornano dove tutto è iniziato. Fanno ballare Sanremo 2023 portando un clima da party on the beach. La loro è una hit destinata a restare in vetta.

La classifica della seconda serata

1)Colapesce Dimartino

2)Madame

3)Tananai

4)Lazza

5)Giorgia

6)Rosa Chemical

7)Paola & Chiara

8)Levante

9)Articolo 31

10)Modà

11)LDA

12)Will

13)Shari

14)Sethu

La classifica provvisoria di Sanremo 2023

1)Marco Mengoni

2)Colapesce Di Martino

3)Madame

4) Tananai

5) Elodie

6) Coma Cose

7) Lazza

8) Giorgia

9) Rosa Chemical

10) Ultimo

11) Leo Gassman

12) Mara Sattei

13) Colla Zio

14) Paola e Chiara

15) Cugini di Campagna

16) Levante

17) Mr. Rain

18) Articolo 31

19) Gianluca Grignani

20) Ariete

21) Modà

22) GianMaria

23) Olly

24) LDA