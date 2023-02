“Vorrei cantare come Biagio”: testo e significato della cover di Tananai

Il venerdì della settimana del Festival di Sanremo è dedicato alle cover e i duetti. Tananai, in gara con “Tango”, canterà “Vorrei cantare come Biagio”, celebre brano di Simone Cristicchi, su una produzione di Don Joe.

È evidente che il brano prende d’esempio Biagio Antonacci, cantautore d’ eccellenza, che scrive e interpreta l’amore e si esibisce trasmettendo bellezza e profondità. Tananai come Simone Cristicchi si discosta dalla visione che il pubblico ha di Antonacci. Piccolo fun fact: uno dei produttori del cantante è Paolo Antonacci, figlio del celebre Biagio.

Vorrei cantare come Biagio AntonacciVorrei pesare come Biagio AntonacciFirmare autografi alle fan, riempire i palasportE fare quel che fa Biagio AntonacciVorrei vestirmi come Biagio AntonacciVorrei convivere con Biagio AntonacciSe fin da piccolo il mio mito era Jim MorrisonCon Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci

Godo della stima dei miei simili e per quanto sia nostalgico non sono stato mai da Paolo Limiti

I limiti che ho li riconosco, sono cappuccetto rosso perso in questi sottoboschi artistici.

Credici, mi dicono, credici e arriverai al Palalottomatica o al Festivalbar,

fidati, mi dicono, fidati, ce la fai. Ma io mi sento un panchinaro condannato allo stand-by.

Mi stimano tantissimo i colleghi cantautori, i direttori generali e pure i produttori,

mi vuole bene questo pubblico di nicchia, ma io mi sento piccolo come una lenticchia.

Vorrei cantare come Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci

Pesante la tua musica leggera, la trovi su cd, lp e su dischetti per tastiera,

mentre a me mi trovi in giro qualche sera, in un locale dove fuori certamente non c’è fila.

Purtroppo in cima alle classifiche non ci facciamo compagnia

La costruzione di un successo è sempre un’alchimia di musica e di testo,

tu sei un gran maestro, ti dedico ‘sto pezzo e spero che ricambierai la cortesia.

Vorrei cantare come Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci

Sono bravo a scrivere canzoni, si, ma tu di più, ma tu di più,

sono bravo a regalare le emozioni, si, ma tu di più,

ma quanto tempo e ancora, io dovrò darci dentro

quanto tempo e ancora mi viene da star male perché

Purtroppo io non sono Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci.

Purtroppo io non sono Biagio Antonacci