Tananai inizia il nuovo anno con l’annuncio di un nuovo palazzetto per il tour “RAVE, ECLISSI LIVE 2023” previsto nel mese di maggio.

Tananai: anche la data di Napoli è sold out

Dopo il tutto esaurito delle date di Milano e Roma e i rispettivi spostamenti dei concerti al Mediolanum Forum e al Palazzo dello Sport, anche la data di Napoli è sold out.

Tananai sarà in gara al 73° Festival di Sanremo con il brano “Tango”. Che cosa ci riserverà la sua presenza sul palco dell’Ariston?

Tananai: ecco tutte le date delle sue esibizioni

Venerdì 5 maggio 2023 , Palapartenope di Napoli (precedentemente alla Casa della Musica – sold out)

, di (precedentemente alla Casa della Musica – sold out) Sabato 6 maggio, Palazzo dello Sport di Roma (precedentemente all’Atlantico Live – sold out)

di (precedentemente all’Atlantico Live – sold out) Lunedì 8 maggio , Mediolanum Forum di Milano (precedentemente al Fabrique il 18 maggio – sold out)

, di (precedentemente al Fabrique il 18 maggio – sold out) Mercoledì 10 maggio , Tuscany Hall di Firenze

, di Sabato 13 maggio al Gran Teatro Geox di Padova

Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it

Discografia

Album

2017 – To Discover and Forget (come Not for Us)

2022 – Rave, eclissi

EP

2020 – Piccoli boati

Singoli

Come Not for Us

2015 – A Diamond (feat. Anna McDougal)

2016 – Knit Me a Coffin (feat. Chance Fischer)

2016 – Remember (feat. Ben Alessi)

2017 – You Told Me

2017 – Days (feat. Jamie Sung)

Come Tananai

2018 – Volersi male

2019 – Ichnusa

2019 – Bear Grylls

2019 – Calcutta

2020 – Giugno

2021 – Baby Goddamn

2021 – Maleducazione

2021 – Esagerata

2022 – Sesso occasionale

2022 – Comincia tu (con Rosa Chemical)

2022 – La dolce vita (con Fedez e Mara Sattei)

2022 – Pasta

2022 – Abissale

2023 – Tango

Collaborazioni