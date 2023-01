Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 11 Gennaio 2023: Ariete nervoso

Ariete Sei nervoso. Settimana sottotono, non tanto perché manchino le energie, quanto perché sei irascibile. Da qualche tempo te la prendi per nulla e probabilmente alcune cose non ti vanno bene.

Prudenza anche nel rapporto sentimentale, attenzione soprattutto se sei in bilico tra due storie. Non si può avere tutto.

Oggi è previsto un lieve calo fisico, consiglio di portare avanti progetti di lavoro e di recuperare tutte le situazioni che sono rimaste in sospeso. Sei forte ma ultimamente non riesci a controllare la tua energia.

Toro Le questioni di carattere economico sono sempre al centro della tua attenzione. In questi giorni devi fare delle cose importanti oppure portare avanti un progetto. Qualsiasi cosa tu abbia in mente di dire o di fare cerca di concludere tutto entro fine mese.

Se posso darti un consiglio pensa alle date, ai progetti importanti, anche chi ha un’attività in proprio o lavora come dipendente o vuole fare una richiesta potrà migliorare dalla seconda parte dell’anno.

Tutti i Toro avranno la loro rivincita a maggio.

Gemelli Oggi assieme ad altri segni (Vergine e Pesci) sei piuttosto favorito. I Gemelli appartengono a una categoria di persone che hanno bisogno sempre di comunicare!

I Gemelli da soli non possono stare, hanno sempre bisogno di lavorare su di un’idea, ed è per questo che molti la notte anziché dormire pensano!

Se c’è un progetto di lavoro ricorda che bisogna battere il ferro finché è caldo. La concorrenza è spietata.

L’amore con Venere amica può appagare di più rispetto a periodi critici come quello che hai vissuto a fine novembre ‘22.

Cancro Quelli che si offrono al destino o che vogliono in qualche modo superare problemi legati al passato possono ottenere qualcosa in più. Entro poco è possibile ricevere una risposta.

Se hai fatto una richiesta concreta, a cui è possibile dare risposta, non temere. È importante avere il coraggio di fare scelte di lavoro impensabili fino a qualche mese fa.

Quest’anno c’è meno stress e puoi agire con calma, potresti ricevere proposte nuove. Entro maggio facile che cambi qualcosa e forse anche i riferimenti nel lavoro saranno diversi a breve.

Leone In questo periodo potresti discutere spesso, sentirti molto nervoso. Questa di oggi è la classica giornata che può far discutere, quindi prudenza anche nelle relazioni sentimentali.

Si può avere la persona migliore del mondo al fianco ma in questo periodo, senza magari rendertene conto, puoi occuparla con i tuoi problemi.

Chi ha avuto una separazione ancora non è uscito fuori da una serie di problematiche che andrebbero affrontate con calma.

Vergine Questa giornata è interessante come d’altronde tutta la settimana. Non mi meraviglierei se qualcuno ti chiamasse per offrirti qualcosa.

Bilancia Ci sono state discussioni, problemi, ancora una giornata strana, sono, però, i momenti migliori per capire cosa c’è che non va ed eventualmente cambiare. Ora hai la forza per chiudere definitivamente con un passato difficile. Se nel passato hai vissuto una delusione, una persona che ti ha tradito è normale cercare di voltare pagina!

Sappiamo dall’estate dell’anno scorso che per qualcuno c’è stata anche una prova fisica da superare, ma mi piace questo cielo in vista del futuro, per l’amore, perché potresti scoprire nuove emozioni.

Le storie che nascono in questo periodo possono diventare importanti nel giro di poco tempo.

Scorpione Credo che sia opportuno mantenere tutto in equilibrio altrimenti si rischia di riversare questa agitazione in amore. La giornata di oggi, comunque, è più facile da gestire, bene con il segno del Capricorno.

Inoltre, anticipo che a febbraio avremo una Venere molto interessante.

È evidente che tu stai attraversando una fase particolare, in cui la stanchezza domina la scena. Lo Scorpione solitamente non è un segno che si lascia dominare dalla pigrizia ma sono state tante le prove maturate negli ultimi mesi ed è anche lecito sentire ogni tanto un lieve calo di energia.

Sagittario Qualcosa non va, in questi giorni sembra che tutto ti sia contestato, persino se hai ottenuto una vittoria recente c’è chi non accetta questo tuo vantaggio.

È molto importante adesso mantenere un buon equilibrio. Attenzione se hai avuto qualche problema in amore con Gemelli, Vergine o Pesci.

C’è tanto da discutere e da rivedere. Questioni di soldi possono essere al centro di problemi nelle famiglie.

In questo periodo i Sagittario che hanno un’attività autonoma vorrebbero cambiare, vendere, forse anche trovarsi in un altro posto.

Entro metà maggio si potranno fare tante cose in più, oggi però attenzione alla forma, serata sottotono.

Capricorno Stiamo per avvicinarci alla fase migliore dell’anno che è quella centrale, quindi molti Capricorno sono infervorati, un’attività dipendente non può cambiare dall’oggi al domani ma si può stabilizzare, chi lavora autonomamente potrebbe iniziare un progetto in proprio.

Entro maggio qualcuno avrà la netta sensazione di dover fare qualcosa d’importante, anche per l’amore le coppie solide possono programmare qualcosa di molto bello.

La tua coerenza e determinazione è ammirata da tutti, persino dai tuoi nemici, che alla fine non potranno fare nulla per tentare di mettersi in un angolo.

Acquario Se un problema si risolve bene, altrimenti cerca di lasciarti scivolare le cose addosso. Un progetto di lavoro potrebbe essere da rimandare, hai anche delle persone che ti sostengono. In questi giorni devi combattere contro un muro di gomma.

L’amore può appagare visto che Venere è nel segno. Le giornate in arrivo sono decisamente migliori.

Tuttavia l’Acquario è nervoso e arrabbiato perché da circa un anno ha subito qualche problema del lavoro o ha avuto qualche ritardo nei pagamenti, ha speso troppo per la casa, ci sono state delle situazioni familiari anche importanti, belle ma che sono però costate care a livello fisico.