Cristiano Ronaldo ha già cambiato la legge l’Arabia Saudita

Che il suo passaggio nei territori arabi avrebbe fatto discutere era palese. Ma oltre al discorso professionale e a quello di marketing, per Cristiano Ronaldo il suo arrivo in Arabia Saudita potrebbe significare qualcosa di più. Anzi, non solo per CR7, ma per la storia stessa della nazione e dei suoi abitanti. Senza conoscere l’argomento, chiunque potrebbe pensare che queste parole possano essere un tantino esagerate anche se al centro della discussione ci possa essere il fenomeno portoghese. Ma le leggi in Arabia sono state modificate solo per favorire l’arrivo e la permanenza dell’ex attaccante di Manchester United e Juventus.

In Arabia Saudita infatti, non è concesso alle coppie non unite in matrimonio di poter convivere sotto lo stesso tetto. Situazione che quindi va in contrasto con lo stile di vita in cui vivono Cristiano Ronaldo e la sua partner Giorgina Rodriguez. Per questo motivo, la nazione saudita ha deciso di erogare una modifica alle proprie leggi per permettere ai due fidanzati di poter trascorrere l’esperienza in Medio Oriente insieme nella stessa casa.

Questo avvenimento potrebbe costituire un precedente in Arabia, il quale creerebbe i presupposti per nuovi diritti civili per i suoi abitanti. Al momento però questa possibilità è da prendere comunque per le pinze, perché la proroga ha come beneficiario il solo Cristiano Ronaldo e non la popolazione intera. Sta di fatto che CR7 con il suo arrivo ha già iniziato a cambiare le fondamenta di questo paese.