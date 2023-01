Inter-Parma, le probabili formazioni del match

Tra poche ore si giocherà la prima partita dei quarti di finale di Coppa Italia 2022/23. Questa sera alle 21:00, allo stadio San Siro il pubblico potrà assistere a Inter-Parma. I nerazzurri devono riprendersi dopo il pareggio subito negli ultimi istanti di partita contro il Monza. Il Parma invece torna a riassaporare un palcoscenico unico come quello del Meazza dopo due anni in Serie B.

L’Inter è intenzionata ad effettuare un pesante turnover per far rifiatare un po’ la squadra. In porta confermato Onana, mentre spazio a D’Ambrosio e De Vrij in difesa. A centrocampo partiranno titolare Gagliardini ed Asllani, con Bellanova e Gosens sulle fasce. Attacco tutto argentino quello nerazzurro, con lì davanti Lautaro Martinez e Correa.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Inter-Parma.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Correa. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Brazao, Cordaz, Acerbi, Skriniar, Darmian, Dimarco, Dumfries, Zanotti, Stankovic, Kamate, Carboni, Dzeko. Indisponibili: Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dalbert, Handanovic, Lukaku. Squalificati: Brozovic. Diffidati: nessuno.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Bernabé, Vazquez, Man; Inglese. Allenatore: Pecchia. A disposizione: Chichizola, Santurro, Balogh, Romagnoli, Ansaldi, Coulibaly, Circati, Zagaritis, Sohm, Hainaut, Camara, Charpentier, Tutino, Bonny, Mihaila. Indisponibili: Cobbaut, Sits. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Prontera di Bologna.