Alessia Marcuzzi torna in tv con ‘Boomerissima’

Tutto è pronto per il debutto di Alessia Marcuzzi con ‘Boomerissima‘. Alessia torna in Rai dopo 25 anni e lo fa con un esperimento completamente nuovo: metà tra il game show e il varietà, la trasmissione mette a confronto la generazione dei boomer e quella dei millennials. Con i primi si intende la generazione nata nel periodo a cavallo fra gli il 1946 e il 1964. Con il secondo termine, invece, si indica la generazione dei nati tra il 1981 e il 1996. Le due squadre si sfideranno in una serie di giochi, aneddoti, racconti di un’epoca, ricordi, fino ad arrivare al temutissimo gioco finale, in cui si sfideranno a colpi di domande sulla cultura pop. Sarà il pubblico a decidere quale squadra si aggiudicherà la vittoria.

La prima puntata di Boomerissima andrà in onda nella prima serata del 10 gennaio. Le squadre saranno composte, nel team boomer, da Francesco Facchinetti, Sabrina Salerno, Max Giusti e Claudia Gerini. Per i millennials, invece, arrivano Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini, Gianmarco Tamberi e Valentina Romani.

Tantissimi anche gli ospiti presenti in studio come Luciana Littizzetto e Max Pezzali. Intervistata dal Corriere della Sera, Alessia Marcuzzi ha rivelato di sentirsi anche lei ‘boomerissima‘: “Mia figlia me lo dice sempre. Anche se curo io i miei social, sono negata con la tecnologia. Però sull’apertura mentale mi sento un po’ meno boomer“.