Quote Coppa Italia: i consigli per i quarti di finale

Sport

10 gen 2023 di Antonio Di Mita

Finalmente torna anche la Coppa Italia, la competizione forse più sottovalutata del nostro calcio, ma che parecchie volte regala sorprese proprio per questo. In ottica quote infatti, la possibilità di pescare il jolly è sempre possibile in questo torneo, tanto quanto il rischio di incappare in un risultato inaspettato.

Nessun esito è scontato, quindi la possibilità di perdere la giocata rimane comunque, anche se proviamo oggi a trovare le quote più interessanti da poter giocare.

Quote Coppa Italia: lo studio

Schedina X2

La schedina che ci porta a raddoppiare la posta in gioco è la seguente:

Inter-Parma: Under 4,5 (1,27)

(1,27) Milan-Torino: 1/2 (1,20)

Schedina x5

Una ghiottissima quota x5 in Coppa Italia deriva da uno studio a dir poco elaborato. Per questa giornata di campionato abbiamo pensato a questa combinazione di risultati:

Inter-Parma: 1+Over 2,5 (1,60)

(1,60) Fiorentina-Sampdoria: 1 (1,48)

(1,48) Roma-Genoa: Over 2,5 (1,78)

Schedina x10

La bomba della giornata di Serie A è una ricchissima quota 10.

Roma-Genoa: 1+Multigol (2,10)

(2,10) Fiorentina-Sampdoria: GG (2,00)

(2,00) Inter-Parma: 1+Over 3,5 (2,35)

Coppa Italia, come gestire il budget

Consigliamo di gestire il budget nel seguente modo: il 20% andrà puntato sulla schedina x10, il 30% consigliamo di puntarlo sulla schedina x5 e il 50% consigliamo di metterlo sulla x2. In questo modo si riuscirà, anche indovinando una sola delle schedine giocate, ad andare in positivo nel computo totale del budget. L’auspicio è ovviamente quello di indovinarle tutte!