Matteo contro Matteo: Salvini commenta l’addio di Renzi al Partito Democratico. L’altro dà appuntamento alla Leopolda per presentare il nuovo progetto politico.

Questa mattina Matteo Renzi ha ufficializzato il suo addio al Partito Democratico “dopo sette anni di fuoco amico”. L’intenzione dell’ex sindaco di Firenze è adesso quella di “costruire insieme ad altri una Casa nuova, per fare politica in modo diverso. Una Casa giovane, innovativa e femminista dove si lancino idee e proposte per l’Europa e per la nostra Italia“.

Un commiato questo a cui ha risposto l’altro Matteo, Salvini che nel corso di una diretta Facebook ha definito le dimissioni di Renzi “una storia annunciata, quella di un governo nato solo per la paura di andare al voto, di perdere la poltrona contro la Lega“.

“Governo Conte?”, ha continuato poi il leader leghista “No, Governo poltrone e sofà” non risparmiando una sciabolata neppure al nuovo ministro delle Attività Agricole Teresa Bellanova: “E’ già passata con Renzi. E’ stata eletta dieci giorni fa con un partito e adesso cambia partito”.

A loro lascio soldi e ministeri e io mi tengo la dignita’

