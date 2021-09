Sampdoria-Inter, le probabili formazioni del match

I Campioni d’Italia affrontano la Samp dopo la sosta nazionali. L’Inter è chiamata a vendicare la sconfitta subita nella scorsa stagione

Finita la pausa delle nazionali, torna la Serie A. E l’Inter, Campione d’Italia in carica, è chiamata ad affrontare un’ostrica Sampdoria vista nelle precedenti due giornate. La partita si giocherà a Marassi, l’unico campo nemico, insieme all’Allianz Stadium, nel quale i nerazzurri hanno accusato una sconfitta nello scorso campionato.

Per questo Inzaghi e squadra saranno chiamati a prestare particolare attenzione, soprattutto non avendo al 100% i sudamericani appena tornati dagli impegni con le proprie nazionali. Sicuramente non saranno presenti dal primo minuto né Lautaro né Correa; mentre per i doriani, potrebbe fare il suo esordio in blucerchiato il neo bomber Ciccio Caputo.

Le probabili

QUI SAMPDORIA – D’Aversa è pronto a confermare la sua linea difensiva: in porta Audero e difesa a quattro composta da Yoshida e Colley centrali, Depaoli ed Augello terzini. Anche il centrocampo sarà a quattro con Candreva e Damsgaard pronti a spingere sulle fasce, coperti al centro da Thorsby e Silva. In attacco, capitan Fabio Quagliarella verrà affiancato dal neo acquisto Ciccio Caputo, pronto a sorprendere anche in blucerchiato.

QUI INTER – Accusati i problemi con i rientranti sudamericani, Inzaghi opta per la difesa titolare, eccezion fatta per Bastoni, fermatosi per un affaticamento muscolare: dentro probabilmente Kolarov, favorito su D’Ambrosio. A centrocampo Brozovic verrà supportato da Calhanoglu e Barella, mentre sugli esterni ancora spazio a Darmian, con Dimarco che si candida ad una maglia da titolare. Con Lautaro Martinez e Correa non al meglio, il tecnico ex Lazio schiererà ancora una volta Sensi dietro all’unica punta Edin Dzeko.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All.– D’Aversa

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Sensi, Dzeko. – All. Inzaghi.