Inter, mercato in uscita chiuso. L’agente di Lautaro: “resta!”

Dichiarazioni importanti rilasciate da Alejandro Camano. Dopo l’operazione Lukaku, riaperti i dialoghi con l’Inter per il rinnovo di Lautaro

Pare che si possa terminare qui. L’Inter ha sacrificato due pedine importantissime, artefici in modo indiscutibile della vittoria scudetto. Prima Hakimi, poi Lukaku, due dei più importanti giocatori chiave dello scacchiere nerazzurro, senza i quali la stessa Inter non sarà più la stessa. Appunto per questo motivo, la storica squadra milanese, sta decidendo quali saranno i nuovi e sicuri pilastri per il suo futuro. In un’Inter senza il suo 9 belga, non può sicuramente perdere anche Lautaro Martinez.

Accostato insieme ad i suoi ormai ex compagni come possibile partente, Lautaro si ritrova ad essere come ogni probabilità, il giocatore di riferimento del reparto avanzato. Tottenham ed Arsenal hanno provato nel corso di queste settimane a sondare più volte il terreno, ricevendo costantemente il rifiuto di trattare da parte dell’Inter. Gli Spurs devono con ogni probabilità sostituire Harry Kane, promesso al City di Guardiola; mentre i Gunners ormai non affideranno più il loro attacco a Lacazette, e stanno cercando un rimpiazzo degno.

Per smentire queste voci, è lo stesso Alejandro Camano, agente di Lautaro, a rilasciare una dichiarazione in esclusiva a Tyc Sports: “Oggi non lascia l’Inter, nonostante le offerte dall’Inghilterra. È felice qui e ama il club. La prossima settimana ci incontreremo per parlare del rinnovo. La nostra volontà è chiara, però dipende anche dalla società”. Il 10 nerazzurro ha al momento un contratto in essere che lo lega all’Inter sino al 2023, lo scopo di Marotta, sarà quello di allungarlo di altri 3 anni. Con la partenza del 9, l’attacco dell’Inter conta ora tutto sul 10.