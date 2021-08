Pop It, il nuovo gioco contro lo stress: ecco come funziona

Piccolo o grande che sia, monocromatico o colorato, Pop It è il nuovo gioco anti-stress, utile ai grandi, ma anche ai più piccoli

Di varie forme e grandezze, monocromo o multicolore, Pop It ha già conquistato milioni di utenti su Tik Tok e Youtube. Il nuovo gioco aiuterebbe i più piccoli nello sviluppo psicomotorio e nell’attenzione, oltre ad essere un ottimo anti stress per i più grandi.

Pop It combatte lo stress

L’incredibile popolarità del gioco nasce proprio dalla sua versatilità. Ogni utente, infatti, può impiegarlo nel modo che più preferisce e il suo utilizzo, per quanto semplice, sembra contribuire a distendere i nervi dei più tesi. Un semplice disco di silicone morbido costituito da piccole palline rigonfie, delle bolle pronte ad essere scoppiate. La soddisfazione ricorda molto quella provata durante lo scoppio delle palline di cellofan da imballaggio. Insomma, Pop It più che un gioco riporta in auge i vecchi e cari metodi anti stress.

Il gioco per i più piccoli

Eppure, oltre ad essere una breve e piacevole pausa dalle ansie della vita quotidiana, Pop It aiuta anche i più piccoli. Il gioco, infatti, favorisce la concentrazione e il ragionamento logico nei bambini e negli adolescenti, soprattutto nei casi di disturbi dell’attenzione e dell’apprendimento. E’ stato provato, infatti, come il semplice scoppio di piccole bolle sia un’attività favorevole a ridurre lo stress e allo sviluppo cognitivo. Nonostante la sua popolarità sia nata sul web, Pop It è già presente nelle case di milioni di persone in tutto il mondo. Tutto avviene dal vivo, lontano dal web e soprattutto tramite l’uso delle mani perché Pop It è un gioco sensoriale e di logica.

Da usare in coppia o in solitaria, Pop It aiuta a rilassare la mente e a tenere impegnati i più piccoli, allontanandoli, seppure per poco, da telefoni e televisori. Alla gente piace, questo è poco ma sicuro e per i più scettici, gli oltre due miliardi di visualizzazioni su Tik Tok ne sono una conferma. Svariate ed infinite le interpretazioni del gioco, così come i suoi formati e colori, pensati per accontentare i più piccoli con dinosauri e tartarughe colorate, ma anche i più grandi con formati mini o maxi.

Per i nostalgici il nuovo gioco potrebbe ricordare il gioco delle biglie, con la possibilità di nascondere in una bolla una biglia dello stesso colore e sfidare l’avversario fino all’ultimo “scoppio” o il più classico ma mai fuori moda Acchiappa la Talpa. La differenza? Pop It può ricominciare all’infinito, intrattenendo e distraendoci, per quanto tempo si vuole, dalle ansie e dallo stress quotidiani.