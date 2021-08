Vlahovic piace all’Atletico Madrid: pronta l’offerta

La dirigenza viola messa di nuovo alla prova: dopo i sondaggi dell’Inter, pronto l’assalto per Vlahovic dall’Atletico Madrid

Non pare essersi ancora conclusa la telenovela Vlahovic. Commisso dopo aver respinto le avance dell’Inter, si prepara ad un nuovo assalto per il suo gioiello. Questa volta la manaccia arriva dalla Spagna, più precisamente dall’Atletico Madrid di Diego Simeone. I cochoneros pare abbiano trovato nel serbo,la punta giusta da alternare o addirittura da far affiancare a Luis Suarez. Dopo un primo passaggio interlocutorio, la Fiorentina attende in queste ore la prima offerta ufficiale dagli attuali campioni di Spagna.

Come riportato da Di Marzio, l’Atletico starebbe per presentarsi con un’offerta di circa 50 mln, cifra superiore rispetto a quella avanzata dall’Inter. La Fiorentina non dovrebbe però sedersi al tavolo per offerte inferiori ai 60-70 mln. Per Vlahovic le prossime saranno sicuramente ore importantissime.

Nella scorsa stagione ha segnato 21 gol in 36 partite di campionato, in una Fiorentina certamente non brillante e con molte difficoltà nel creare occasioni da rete. Numeri importanti, per un giovane di appena 21 anni, ma già pronto al grande salto in una big. La Fiorentina dovrà velocizzare la trattativa, qualora il giocatore decidesse di andar via, per trovare eventualmente un adeguato sostituto.