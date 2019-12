Al “Luigi Ferraris”, Sampdoria-Juventus si sfideranno nell’anticipo valido per la diciassettesima giornata di Serie A: le probabili formazioni del match

Sampdoria-Juventus aprirà la prossima lunga giornata di Serie A. I bianconeri scenderanno in campo in anticipo vista la Supercoppa Italiana che si disputerà domenica contro la Lazio. I capitolini invece recupereranno il match contro il Verona a Febbraio.

La Sampdoria dopo la vittoria nel derby della lanterna, vuole provare a dare continuità ai propri risultati, cercando di fermare la Vecchia Signora. Non saranno della partita Bentancur e Vieira, entrambi squalificati per somma di ammonizioni. La gara di Genova potrebbe regalare a Buffon il record di presenze al pari di Maldini in Serie A.

Il fischio di inizio è atteso per le 18.55

Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus