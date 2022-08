Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni del match

Umori opposti ma la stessa voglia di 3 punti: allo stadio Marassi di Genova scendono in campo alle ore 18,30 Sampdoria e Lazio. Quarta giornata di Serie A per Giampaolo alla disperata ricerca di una vittoria dopo la disastrosa trasferta di Salerno. Nell’aria si inizia a respirare già odore di esonero per l’ex di Torino e Milan.

Reduce dalla straordinaria performance collettiva contro l’Inter, invece, la Lazio di Maurizio Sarri. Tre gol e un match quasi perfetto per abbattere i vice-campioni d’Italia e lanciare un messaggio alle pretendenti alla prossima Champions League.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Lazio

QUI SAMPDORIA – Non c’è tempo per troppe sperimentazioni: Giampaolo appare orientato a confermare quasi in toto l’11 abbattuto dalla Salernitana nell’ultimo turno. L’unico cambio dovrebbe avvenire sull’out di destra, dove Bereszynski appare al momento in vantaggio su Depaoli.

QUI LAZIO – Dalle parti di Formello c’è soddisfazione per come il gruppo stia affrontando questo inizio di campionato. Dopo l’ingresso folgorante con l’Inter, Luis Alberto sembra essersi guadagnato un posto dal primo minuto per il match odierno. Possibile chance dal primo minuto anche per Marcos Antonio, al momento ancora alle spalle di Cataldi nelle gerarchie di mister Sarri.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar; Leris, Sabiri, Rincon, Djuricic; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Romagnoli, Patric, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.