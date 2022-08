Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 31 agosto

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Rai 3 alle 20:45

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap in onda su Rai 3 alle 20:45. Dopo due settimane di pausa sono riprese le puntata della storica soap Rai, ecco cosa vedremo oggi. Tristezza a Palazzo Palladini per Niko, dopo tragedia lo ha colpito. Ora dovrà fare i conti con gli strascichi di quanto è avvenuto. Il ragazzo si troverà, infatti, costretto a prendere una decisione spiazzante, che lascerà tutti a bocca aperta. Di cosa si tratterà? Cosa sarà costretto a fare? La sua vita cambierà del tutto o qualcosa potrà essere salvato?

Inoltre, la tragedia appena avvenuta richiama tutti gli abitanti di Palazzo Palladini a casa. Anche Filippo e Serena decideranno di lasciare Maratea e di tornare a Napoli. Il loro sarà un ritorno inaspettato, che li manderà in tilt, soprattutto dopo l’incontro sconvolgente che faranno. Per Manuela, quindi, potrebbero esserci guai in vista.

Speranza ha tentato in tutti i modi di farsi ascoltare da suo padre, ma Espedito non sembra per nulla propenso a darle credito. La situazione non sembrerà cambiare, nemmeno quando la ragazza capirà che la vita delle bufale del caseificio di famiglia è a rischio. Non riuscirà a conquistare l’attenzione dell’uomo, convinto che lei sia ancora una bambina. Intanto Franco e Nunzio sono a caccia di Lello Valsano. I due possono contare sull’aiuto di Damiano, pronto anche lui a tutto per incastrare il boss.

