Juventus-Spezia, le probabili formazioni del match

Dopo due pareggi consecutivi, la Juventus punta sulla quarta giornata di Serie A per tornare alla vittoria. I bianconeri affronteranno in casa lo Spezia, dopo le gare contro Roma e Sampdoria.

QUI JUVENTUS La squadra di Allegri cerca continuità e spera di potersi affidare quanto prima ai suoi uomini chiave. La buona notizia è che Di Maria è tornato nuovamente a disposizione, la cattiva è che Bonucci è ancora out. Spazio, dunque, a chi finora non ha avuto occasioni per dire la sua: contro lo Spezia sarà la prima volta di Federico Gatti. Il centrale ex Frosinone, infatti, è il favorito per affiancare Bremer nella difesa davanti alla porta protetta da Szczesny. Una difesa che sarà poi completata da due tra Danilo, Alex Sandro e De Sciglio. In mediana non dovrebbero esserci novità, dunque Miretti sulla trequarti può trovare altro minutaggio. Ai suoi lati si candidano per una maglia da titolare Cuadrado e Kean, con quest’ultimo in vantaggio su Kostic. Unico terminale offensivo sarà Vlahovic.

QUI SPEZIA Lo Spezia risponde con il consueto 3-5-2 e ritrova Caldara nella retroguardia. A completare la difesa, davanti ai pali di Dragowski, saranno Kiwior e Nikolau. In mediana Agudelo dovrebbe essere preferito a Kovalenko con Bourabia e Bastoni a fargli compagnia. Sugli esterni, invece, agiranno Holm e Gyasi. In attacco Strelec favorito su Verde per affiancare Nzola.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Miretti, Kean; Vlahovic.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Gyasi; Strelec, Nzola.