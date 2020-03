Clamoroso in Serie A: anche Sampdoria-Verona è stata rinviata. Dopo la decisione della Regione Liguria sulla disputa a porte chiuse, adesso la decisione della Lega

Non smettono le sorprese ed il caos sul campionato di Serie A: anche Sampdoria-Verona non si disputerà. Il posticipo della ventiseiesima giornata, in programma lunedì sera, è stato rinviato al 13 maggio prossimo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il motivo è molto semplice: in seguito alla decisione della Regione Liguria che ha disposto la disputa della partita a porte chiuse per l’emergenza ambientale, legata al Coronavirus, la Lega Serie A ha provveduto a notificare il rinvio, in linea come accaduto alle altre 5 partite della giornata. Si attende comunque il comunicato ufficiale sul rinvio definitivo della sfida.

Dunque dopo Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia, Parma-Spal ed il Derby d’Italia tra Juventus-Inter, anche la sfida di “Marassi” tra la squadra di Claudio Ranieri e di Ivan Juric non si disputerà.

Regna il caos adesso sul campionato italiano di calcio: già si pensa anche alla prossima giornata ed i dubbi sorgono. Le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (adesso probabilmente anche Liguria) hanno annunciato che anche per l’8 marzo gli eventi sportivi si dovranno disputare a porte chiuse. I club di Serie A però sono pronti a dare battaglia per scongiurare un altro problematico rinvio delle partite. Situazione paradossale e confusionaria.

