San Cipriano Picentino, rapina e tentato omicidio a un gioielliere: arrestato uomo del napoletano

di Redazione ZON

I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Salerno e della Stazione di San Cipriano Picentino hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Riesame in accoglimento dell’appello cautelare proposto dalla Procura della Repubblica e divenuta esecutiva a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione, nei confronti di una persona della provincia di Napoli in relazione ai reati di tentato omicidio, tentata rapina aggravata, lesioni personali, e detenzione e porto illegale di armi.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale del Riesame, che ha condiviso l’impostazione dell’appello cautelare di questo Ufficio, l’indagato, in concorso con altre persone (tra cui un minorenne), avrebbe preso parte, nel settembre 2023, un tentativo di rapina aggravata e di tentato omicidio, con uso di arma da sparo, nei confronti di un gioielliere di San Cipriano Picentino. Il provvedimento cautelare si fonda sulle risultanze investigative raccolte all’esito di complesse e minuziose attività di indagine che, lo scorso giugno, avevano già portato all’esecuzione di ordinanze cautelari nei confronti di altre due persone (di cui una minorenne), in ordine ai medesimi reati.

Le accuse, allo stato delle indagini così formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle ulteriori fasi del procedimento.