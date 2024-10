M. S. Severino, parte la II edizione di Sanseverino Young Art

di Redazione ZON

Il Comune di Mercato S.Severino ospita la seconda edizione di Sanseverino Young Art, il festival dedicato ai giovani talenti delle arti figurative e musicali provenienti da tutta Italia.

Dal 21 al 25 ottobre 2024, i partecipanti avranno l’opportunità di esprimere la loro creatività attraverso esposizioni, laboratori e performance presso il Palazzo Vanvitelliano e il Teatro Comunale.

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 150 opere e 50 esibizioni musicali, l’iniziativa si amplia quest’anno in una vera e propria piattaforma culturale nazionale.

Il festival

Realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno e la Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra, il progetto si rivolge agli studenti di Licei Artistici e Musicali di tutta Italia. Sanseverino Young Art ha ottenuto il patrocinio di importanti istituzioni, tra cui il Senato della Repubblica, il Ministero della Cultura, la Regione Campania, la Rete dei Licei Artistici Campani e, da questa edizione, di Rai Campania, a sottolineare il valore culturale e formativo del concorso. Questi patrocini testimoniano l’impegno verso la promozione della creatività giovanile e il sostegno alla diffusione dell’arte come elemento fondante dell’identità italiana.

Le categorie del concorso

Il concorso prevede due categorie: Arti Figurative, Digitali e Scenografiche (pittura, scultura, fotografia, e design) e Interpretazione Musicale (musica elettronica, canto, strumenti ad arco e a fiato). I giovani artisti potranno partecipare a laboratori con professionisti di rilievo, come il pittore e scultore Cristian Leperino e il Maestro Alessandro Crosta, offrendo loro una preziosa esperienza di crescita creativa.

Il 26 ottobre al Teatro Comunale

La serata conclusiva, prevista per il 26 ottobre, sarà arricchita dalla presenza di Milena Miconi, celebre attrice italiana, che presenterà la premiazione dei giovani artisti vincitori. Conosciuta per la sua carriera teatrale, televisiva e cinematografica, Milena Miconi ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua versatilità e al suo talento. Tra le sue interpretazioni più note ricordiamo le partecipazioni a serie televisive di grande successo e spettacoli teatrali che hanno esplorato sia la commedia sia il dramma. Il suo carisma e la sua presenza scenica renderanno la serata un evento indimenticabile, sottolineando l’importanza del talento e dell’arte come strumenti di espressione e di crescita.

La premiazione sarà un momento di celebrazione per i giovani artisti che, attraverso le loro opere, hanno saputo raccontare la bellezza e la complessità del mondo contemporaneo.

L’appuntamento è per il 26 ottobre, presso il Teatro Comunale, una serata in cui arte, cultura e talento si uniranno in un’atmosfera di eleganza e creatività.