San Giovanni a Piro, furto in abitazione: arrestato 43enne

di Rita Milione

Nella mattinata del 27 dicembre 2023, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate hanno eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere nei confronti di un 43enne, originario dell’Albania, emessa, su richiesta di questa Procura, dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania per furto in abitazione, in concorso, commesso a San Giovanni a Piro (SA) lo scorso 8 agosto. L’arrestato attualmente è ristretto presso la casa circondariale di Bari.