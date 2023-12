Pasquale Iacomino bissa l’oro negli assoluti veterani di Follonica

di Rita Milione

Uno straordinario Iacomino Pasquale bissa l’oro negli assoluti veterani di Follonica. Bissa l’oro del 2022 negli assoluti veterani disputatosi a Follonica Pasquale Iacomino Kg. 66 M4/M5. Una straordinaria prestazione che lo porta al successo per la seconda volta consecutiva in una categoria di peso con ben 14 partecipanti. Primo incontro opposto al lombardo Giglioni del Tokyo 64 Judo lo supera per ippon.

Secondo incontro contro il piemontese Bersanetti del Judo Club Novi, ancora un ippon. Semifinale opposto al laziale Varanelli del Judo Fondi che subisce ippon in pochi secondi. Finale ostica contro il toscano Meucci del Judo OK Arezzo, l’organico preparato bene gli permette di arrivare al golden score con due shido di vantaggio. La gestione dell’incontro è ottimale e gli consente su un gaeshi di marcare wazari e salire per la seconda volta consecutiva sul gradino più alto del podio. Non ci sono parole per definire questo atleta e tecnico della Olimpica Bellizzi e ASD judo club Forever, esempio per i più giovani e ottimo collaboratore tecnico.