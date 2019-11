Il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Bastoni, proporrà di candidare San Siro come patrimonio dell’Unesco: un monumento da tutelare

Il futuro di San Siro è in bilico, con le due società di Milano che saranno pronte a calcare il terreno di una nuova casa. I due progetti per la realizzazione del nuovo stadio hanno incontrato una serie di paletti da Palazzo Marino. Tra questi anche quello di salvaguardare San Siro e non abbatterlo.

Il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Bastoni, proporrà di candidare San Siro come patrimonio dell’Unesco, per tutelarlo come fosse un monumento. La mozione sarà discussa dal consiglio regionale della Lombardia martedì 5 novembre. Nella stessa sede si discuterà anche la proposta del Movimento 5 Stelle di realizzare le medaglie per le Olimpiadi invernali Milano-Cortine con rifiuti elettrici riciclati.

Il testo riguardante la nuova struttura è stato approvato con 27 voti a favore, 11 contrari e 7 astenuti. Milan e Inter hanno accolto positivamente la notizia dell’approvazione da parte del consiglio comunale di Milano.

Le due società avranno una nuova dimora ma allo stesso tempo la storia non verrà cancellata. Il Meazza potrebbe essere utilizzato la crescita del mondo del calcio femminile e per i concerti. Un toccasana per gli amanti della storia, anche se ancora se ne discuterà.

