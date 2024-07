San Valentino Torio, minaccia la madre e poi appicca fuoco in casa: arrestato

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nella mattinata odierna, a San Valentino Torio (SA), i Carabinieri della locale. Stazione, con l’ausilio della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (SA), hanno arrestato un 37enne del posto per “maltrattamenti in famiglia ed incendio doloso” nei confronti della madre. I Carabinieri, allertati da una segnalazione al 112, sono intervenuti presso l’abitazione della madre dell’indagato che poco prima per futili motivi aveva minacciato di bruciarla per poi appiccare il fuoco alla casa avvolgendo un lenzuolo ad una bombola di gpl.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.