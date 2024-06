Castel San Giorgio, aggredisce genitori e carabinieri: arrestato

di Antonio Jr. Orrico

Castel San Giorgio, i Baronissi, per “resistenza a pubblico ufficiale“. Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nella serata del 6 giugno, a, i Carabinieri della locale Stazione e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino (SA) hanno arrestato, in flagranza di reato, un 46 enne di, per ““.