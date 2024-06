Eboli, incidente tra due automobili: tre morti

di Antonio Jr. Orrico

Un bilancio gravissimo. Nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, in zona Santa Cecilia, frazione di Eboli, due automobili si sono trovate coinvolte in un incidente frontale che non ha lasciato scampo ai tre occupanti e che è poi risultato mortale.

Immediati i soccorsi con i Vigili del Fuoco di Eboli che hanno estratto le vittime per affidarle al 118. Per le ambulanze, però, non c’è stato nulla da fare. Sul posto è prontamente giunta anche la Polizia della locale stazione per i rilievi del caso.