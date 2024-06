Baronissi, De Luca: “Petta è la miglior candidata possibile”

di Antonio Jr. Orrico

“Anna Petta è la migliore candidata possibile, una delle figure più autorevoli del Partito Democratico a livello provinciale. Votiamo Anna Petta Sindaco, per il futuro dei prossimi anni. Difendiamo questo territorio, difendiamo il Mezzogiorno e la Regione Campania. Diamo un segnale forte.” Sono le parole dell’Onorevole Piero De Luca rivolte alla candidata Sindaco di Baronissi.

Piazza della Rinascita è gremita per l’incontro con il Partito Democratico, che ha preceduto la chiusura della campagna elettorale di Anna Petta. Un entusiasmo cresciuto di giorno in giorno che ha accompagnato l’intero tour elettorale attraverso le frazioni.

“Una splendida serata con l’onorevole Piero De Luca e tanti amici del Partito Democratico. Il simbolo del Partito Democratico è un patrimonio di cui andare fieri ed orgogliosi. Questo simbolo rappresenta non solo un’identità politica, ma anche un impegno concreto verso la costruzione di un’Italia più giusta e inclusiva. Dietro questo emblema ci sono migliaia di persone che ogni giorno si battono per valori fondamentali come l’uguaglianza, la solidarietà, la giustizia sociale e la democrazia. Grazie al segretario provinciale Vincenzo Luciano, al segretario cittadino Giovanni Cavaliere e a tutti coloro che partecipano a questa bella avventura.” afferma la Candidata Sindaco Anna Petta.

Baronissi: l’appello di Anna Petta

A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale in un luogo simbolo, Piazza della Repubblica a Baronissi, Anna Petta lancia il suo appello al voto.

“La nostra è una battaglia di democrazia e libertà. Votare è un diritto prezioso, frutto di sacrifici e battaglie. Ogni singolo voto è importante. Baronissi merita rispetto, ma soprattutto competenza e impegno. Baronissi ha bisogno di una guida solida, di una leadership che sappia affrontare le sfide con competenza e determinazione. Una leadership che non si lasci tentare da soluzioni semplicistiche, ma che lavori con dedizione e professionalità per il bene di tutti i cittadini. Io sono qui, pronta a continuare a lavorare per voi, insieme alla mia squadra: a loro rivolgo il mio più profondo ringraziamento per aver creduto in un’idea e aver condiviso questa sfida.“

“Il mio rammarico è l’assenza da parte dei nostri avversari di un vero confronto sui temi e sui programmi reali durante questa campagna elettorale. Non abbiamo visto idee alternative, ma spesso clonazioni dei nostri programmi, delle nostre idee. Abbiamo assistito a tentativi maldestri di imitazione e ad una campagna elettorale caratterizzata da attacchi personali e polemiche sterili, che non hanno fatto altro che inquinare il dibattito politico. Tentativi di distorsione, offese, fake news, attacchi di un’aggressività e di una brutalità inaudite che non hanno risparmiato né me né i candidati delle nostre liste. Una diffamazione acuitasi in un’apoteosi di violenza urlata dai palchi o in confronti pubblici taroccati, nel tentativo di manipolare l’opinione pubblica. Un attacco alla democrazia pluralista. Noi però abbiamo proseguito ancora più determinati e forti della nostra “rivoluzione gentile.” con una proposta concreta e le competenze per realizzarla.” aggiunge Petta.

“L’8 e il 9 giugno celebreremo, con il nostro voto, i valori democratici di libertà e integrità della nostra Costituzione. Diffidate dalle manipolazioni, dalle strumentalizzazioni di calcoli politici meschini di chi richiede per sé il voto disgiunto. Votate sempre in maniera libera e senza condizionamenti. Non lasciate che strategie subdole e manipolatorie possano minare la vostra fiducia nella vita democratica. Votate le nostre liste, composte da professionisti integri e capaci di cui sono profondamente fiera. Siamo una squadra compatta, unita da un unico obiettivo: il benessere collettivo. Il nostro impegno è totale e sincero. Ogni voto conta, ogni voto è un passo verso il futuro che vogliamo costruire insieme. È essenziale esercitare il proprio diritto di voto. Votate per la trasparenza, la giustizia e il progresso, con indipendenza. Siate protagonisti, recatevi alle urne, manifestate il vostro pensiero. Facciamo risplendere la Democrazia e la Libertà.“