San Valentino Torio, trovata arma utilizzata per la commissione di un grave reato

di Rita Milione

Nella mattinata di venerdì 8 marzo la Polizia di Stato, coordinata da questa Procura della Repubblica, ha rinvenuto, in un campo incolto adiacente alla chiesa di Santa Maria delle Grazie nel Comune di San Valentino Torio, un’arma utilizzata per la commissione di un grave reato.

La pistola corrisponderebbe a quella utilizzata il 19 giugno 2023 da un uomo, attualmente imputato per il ferimento di una persona (classe 1975). Secondo l’addebito formulato a suo carico da questo Ufficio l’uomo, dopo un primo acceso confronto con la p.o., in occasione di un secondo incontro avrebbe estratto la pistola, esplodendo alcuni colpi all’indirizzo della vittima, attingendola ad un ginocchio.

Per tali fatti, a decorrere dal 31 gennaio scorso l’uomo. è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Sono in corso gli accertamenti della Squadra Mobile di Salerno e del Commissariato di P.S. di Sarno che, dopo aver rinvenuto l’arma, ne stanno verificando la provenienza e stanno accertando se la stessa sia stata utilizzata per la commissione di altri reati. L’arma, peraltro, è risulta priva di matricola e, quindi, clandestina.