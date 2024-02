Sandra Milo, il ricordo straziante della figlia Azzurra

di Riccardo Manfredelli

Esattamente un mese fa, il 29 gennaio 2024, il mondo del cinema diceva addio a Sandra Milo. Per ricordarla la figlia Azzurra, colei che le è rimasta più vicina da quando ha deciso di attraversare con discrezione la difficile scoperta di una malattia, ha voluto condividere su Instagram alcune delle ultime foto che l’attrice e musa di Federico Fellini ha lasciato scattarsi.

La vediamo “bella come il sole”, nota Azzurra che continua a rivolgersi a lei parlandole al presente, gli occhi forse provati ma sempre buoni a fissare l’obiettivo, mentre sta per sorseggiare un caffè, momento topico di ogni prima colazione.

Un rito quotidiano come un altro, darsi il buongiorno o la buonanotte, sentirsi al telefono, poi finalmente ritrovarsi, stringersi le mani, abbracciarsi, sentire il profumo dell’altro che ci invade con delicatezza, dirsi “ti voglio bene”, che la morte ha spezzato senza possibilità di appello: “Da quando sei andata via”, conclude Azzurra parlando idealmente non alla diva Sandra Milo ma alla madre che ha amato lei e i suoi fratelli Debora e Ciro più di sè stessa, “non sono più riuscita a sedermi alla nostra tavola per fare colazione, perchè vedere il tuo posto vuoto allarga sempre di più la voragine che hai lasciato nel cuore”.