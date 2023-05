Sanità, entro fine anno 100 medici di base in pensione nel salernitano

di Redazione ZON

Entro la fine dell’anno 100 medici di base, su circa settecento complessivi, andrà in pensione entro l’anno: si tratta di un vero e proprio esodo.

A riportare la notizia è il quotidiano La Città che riprende i dati del dossier della Fondazione Gimbe. Situazione da monitorare quindi la disponibilità dei camici bianchi nel salernitano, in Campania e, più in generale, in tutt’Italia.

A quanto sembra, per i medici di base è difficile rispettare uno dei parametri previsti per la loro professione, ovvero non superare il limite di 1.500 pazienti.