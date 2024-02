di Rita Milione

Fanpage.it ha chiesto a ChatGPT di creare una classifica dei probabili vincitori del Festival di Sanremo 2024 in base ai testi delle canzoni in gara pubblicati il 30 gennaio. La prima risposta è stata un “no”, ma al terzo tentativo ha risposto: “Certamente! Inviami i testi uno per volta, e una volta che li hai tutti condivisi, possiamo procedere e analizzarli per creare una classifica. Attendo il primo!”.

Per ChatGPT il podio di Sanremo 2024 sarà composto da Annalisa con il brano “Sinceramente”, segue Alessandra Amoroso con “Fino a qui” e Angelina Mango con “La noia”.

La classifica dei testi delle canzoni di Sanremo 2024 secondo ChatGPT

“Sinceramente” di Annalisa: 9/10

“Fino a qui” di Alessandra Amoroso: 8/10

“La noia” di Angelina Mango: 7.5/10

“Governo Punk” dei bnkr44: 7/10

“Vai” di Alfa: 7/10

“Diamanti grezzi” di Clara: 6.5/10

“Onda alta” di Dargen D’Amico: 6/10

“Ti muovi” di Diodato: 6/10

“La rabbia non ti basta” di Big Mama: 5.5/10

“Apnea” di Emma: 5/10

Come sceglie il vincitore ChatGPT: i criteri

Prima di iniziare, Fanpage.it ha chiesto a ChatGPT con quali criteri avrebbe stilato la top ten dei “Migliori testi di Sanremo 2024”. Il chatbot ha risposto con una lunga lista: originalità, espressività emotiva, coerenza tematica, qualità letteraria, riflessione sociale o personale, adattabilità alla musica.

A fine messaggio ha però sottolineato: “Ricorda che queste valutazioni sono soggettive e basate sul mio giudizio. L’apprezzamento della musica è un’esperienza personale e può variare da persona a persona.”