Sanremo 2024, la classifica della prima serata: Bertè prima

di Antonio Jr. Orrico

Buona la prima. La serata inaugurale di Sanremo 2024, in onda su Rai 1 con Amadeus e con Marco Mengoni come co-conduttore della 74a edizione del Festival, si è conclusa. Per la prima volta in assoluto, i 30 big della gara si sono esibiti tutti insieme in un’unica serata. Gli ospiti di stasera sul palco dell’Ariston sono stati Federica Brignone e la mamma del musicista morto GiòGiò Cutolo. Ad aprire la serata è stata Clara, mentre l’ultimo artista in gara è stato Il Tre.

Sanremo 2024 ha già presentato alcune sorprese relative allo show. Fiorella Mannoia si è presentata scalza sul palco e ha cantato “Mariposa“. Ma la serata è stata animata anche dalla sorpresa di Zlatan Ibrahimovic in platea, che ha dato poi luogo a siparietti comici con Amadeus. A rubare la scena è stato anche lo strano abito dei Ricchi E Poveri. Amadeus e Marco Mengoni hanno poi annunciato la top 5 della classifica. Con grande sorpresa, il podio è tutto femminile.

Ecco quali sono le prime cinque canzoni votate dai giornalisti:

Loredana Bertè – Pazza Angelina Mango – La Noia Annalisa – Sinceramente Diodato – Ti Muovi Mahmood – Tuta Gold

Sanremo 2024 è stata anche la prima volta per vari cantanti. Tra questi, c’è Alfa, nome d’arte di Andrea De Filippi, dopo la disavventura dello scorso anno, quando per problemi di salute non ha potuto partecipare alle selezioni di Sanremo Giovani. Anche Fred De Palma, i Santi Francesi, Gazzelle, BNKR44, Angelina Mango, i The Kolors, Alessandra Amoroso, Geolier, i La Sad e Clara hanno esordito ufficialmente.