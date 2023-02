Sanremo, Blanco ha problemi di audio e distrugge i fiori sul palco: è subito polemica

Una cosa del genere non si vedeva dai tempi della “maleducazione” di Bugo e Morgan. Non il modo ideale per far scalpore sul palco di Sanremo durante la prima serata del festival. Ma gli artisti sono così: bisgona aspettarsi di tutto da loro, soprattutto se sono giovani (forse anche troppo) e di successo. Parliamo di Blanco, il vincitore della scorsa edizione di Sanremo, che un anno fa, portava sul palco dell’Ariston la canzone “Brividi“, rubando il cuore a tutti e aggiudicandosi la vittoria condivisa con il cantante Mahmood.

Ieri sera però, il 20enne ha fatto di nuovo parlare di sè, ma stavolta non per il suo talento. Durante l’esibizione della sua nuova canzone, “Isola delle rose”, Blanco ha avuto dei problemi tecnici con le cuffie ed ha smesso di cantare dopo i primi 20 secondi del brano. Non sono mancati i fischi dal pubblico, ed il giovane, a quel punto, ha iniziato a prendere a calci le decorazioni floreali presenti sul palco, delle rose appunto.

Blanco è stato poi fermato da Amadeus, il quale gli ha chiesto spiegazioni per tale gesto. Blanco ha cominciato dicendo di avere “problemi di ritorno in cuffia e ho deciso di divertirmi lo stesso. Certe volte non bisogna seguire il copione“.

Dunque l’esibizione nel brano è stata annullata, anche perché il pubblico non è sembrato accogliere con piacere una nuova presenza del cantautore lombardo sul palco del Festival. Un rapporto da ricucire tra l’Ariston e Blanco.