Auto in fiamme nei pressi della Cittadella giudiziaria: traffico e rallentamenti

Una fitta coltre di fumo si è alzata da una macchina in sosta nella zona della Lungoirno a Salerno, nei pressi della Cittadella giudiziaria creando momenti di panico e apprensione. L’incendio si è sviluppato stamattina e – stando a quanto si apprende dal gruppo Facebook Figli delle chiancarelle – ha causato disagi alla circolazione e timore per le auto parcheggiate nelle immediate vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona spegnendo l’incendio. La Polizia ha provveduto al ripristino della normale viabilità.