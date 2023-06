Sarno, aggredito sindaco Peppe Canfora: piena solidarietà per il primo cittadino

di Chiara Gioia

“In qualita’ di Sindaco e di Coordinatore Anci di Salerno esprimo solidarietà e rinnovata stima e amicizia a Peppe Canfora, Sindaco di Sarno, aggredito questa mattina nella sua città da un energumeno incivile che fortunatamente, anche per l’intervento di alcuni presenti, non e’ andato oltre uno spintonamento.

Peppe è un Sindaco competente, serio, disponibile, sensibile, democratico. L’insano gesto, sono certo, non scalfira’ e non fara’ indietreggiare di un millimetro l’amico/collega. Anci chiede con forza alle autorità preposte di mettere fine alle continue aggressioni e intimidazioni contro gli amministratori locali, impegnati a fare il loro dovere e a far rispettare con puntualità e trasparenza le regole della buona amministrazione.

I Sindaci di Salerno e i cittadini per bene sono tutti “Peppe Canfora””.