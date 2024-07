Sarno, “Il Bosco di Kirikù”: l’asilo nido che unisce didattica infantile e tutela ambientale

di Redazione ZON

Didattica infantile e ambiente. Mai altro connubio fu così perfetto di quello che vede coinvolti i bimbi e la natura, attraverso un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Un obiettivo, che l’asilo nido “il Bosco di Kirikù”, gestito da Chiara Amabile, cercherà di perseguire sin dalla sua apertura, con il taglio del nastro previsto per lunedì prossimo.

Il “Bosco di Kirikù”

Si tratterà di un Open Day molto speciale, dalle 7.30 fino alle 18.00, nel corso del quale i bambini avranno la possibilità di svolgere le attività e di essere impegnati in laboratori formativi che permetteranno loro di conoscere le maestre e familiarizzare con l’ambiente didattico.

Il “Bosco di Kirikù”, oltre ad essere un luogo di crescita e di sviluppo per i bambini in tenera età rappresenta anche un progetto di promozione della sostenibilità ambientale. Una iniziativa davvero singolare e rivoluzionaria, soprattutto in un’epoca, come quella attuale, dove i temi legati alla tutela ambientale sono diventati una priorità globale.

Il “Bosco di Kirikù”, oltre a fornire adeguati strumenti per una istruzione precoce, propone anche la conservazione dell’ambiente. In che modo? Per ogni bambino o bambina iscritto/a, a partire dall’anno scolastico 2024-25, il nido d’infanzia Kirikù, pianterà un albero nel territorio del Comune di Sarno. Ogni albero piantato avrà il nome del bambino o della bambina a cui si associa. Un modo alternativo sia per dare il benvenuto ai nuovi membri della comunità educativa, sia per contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico.

Il progetto, che ha ottenuto anche il placet del Comune di Sarno attraverso apposita delibera di giunta nell’ambito di un più ampio programma di manutenzione e conservazione delle aree destinate a verde pubblico, mira a promuovere la consapevolezza ambientale e ad incoraggiare pratiche sostenibili sin dalla più giovane età. Attraverso questa iniziativa, il nido d’infanzia Kirikù, intende coinvolgere i genitori, gli insegnanti e i bambini nella piantumazione di alberi per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

“Il progetto – dichiara Chiara Amabile che gestisce l’asilo nido – mira a coinvolgere attivamente i bambini residenti a Sarno, inclusi quelli provenienti da famiglie disagiate, nella riforestazione di aree verdi del territorio comunale. Attraverso questa iniziativa, si intende sensibilizzare i giovani sul tema dell’ambiente e dell’importanza della riforestazione, promuovendo nel contempo l’inclusione sociale e la solidarietà tra i cittadini”.

Il progetto “Il bosco di Kiriku’” si propone, inoltre, di trasformare un terreno pubblico non utilizzato in un boschetto urbano, coinvolgendo attivamente i bambini della comunità nel processo di piantumazione e cura delle nuove piante.

“Questo progetto – conclude Amabile – rappresenta un’opportunità unica per coinvolgere attivamente i bambini di Sarno nella cura dell’ambiente e nella costruzione di una comunità più inclusiva e consapevole. Attraverso la collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e volontari, saremo in grado di realizzare un’azione concreta per il benessere del nostro territorio e delle generazioni future”.

Sensibilizzazione alla tutela ambientale

I bambini coinvolti saranno guidati da esperti e volontari nella fase di piantumazione delle piante. Ogni bambino avrà l’opportunità di piantare e adottare un albero, assumendosi la responsabilità della sua cura nel corso del tempo. Durante il processo di piantumazione e successivamente attraverso incontri didattici e laboratori, i bambini saranno sensibilizzati sull’importanza degli alberi per l’ecosistema e sulle pratiche di tutela dell’ambiente. Saranno previste anche attività periodiche di monitoraggio e manutenzione dell’area riforestata, coinvolgendo i bambini e le loro famiglie nella cura degli alberi.