Sarno, indagato uomo per spari contro abitazione di una cittadina marocchina

di Pietro Marchesano

A seguito di attività d’indagine espletata da parte del Commissariato di Sarno sotto la direzione di questa Procura della Repubblica, si perveniva all’acquisizione di gravi indizi di colpevolezza a carico di R.A., ritenuto autore -impregiudicata la presunzione di non colpevolezza e salvo l’eventuale vaglio dibattimentale – di un grave episodio avvenuto il 06.01.2023, allorquando erano stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco in direzione di un’abitazione sita in Sarno, al cui interno si trovavano una cittadina di nazionalità marocchina insieme ai quattro figli minorenni.

Nel corso delle indagini, oltre all’escussione della p.o., erano acquisiti e visionati diversi filmati di impianti di videosorveglianza dislocati sul luogo dell’evento. Grazie a tale attività si è pervenuti all’individuazione dell’autore del reato e alla puntuale ricostruzione della dinamica dell’evento anche in relazione al percorso effettuato dall’autovettura utilizzata per compiere l’azione criminosa.

Dalle risultanze dell’attività investigativa è scaturita la richiesta da parte del Pubblico Ministero titolare delle indagini, successivamente accolta dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari a carico di R.A. L’ordinanza è stata quindi eseguita nella giornata del 01.03.2023 da personale del Commissariato di Sarno.

R.A. risulta attualmente indagato per i reati di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con l’aggravante di aver commesso il fatto con l’utilizzo di un’arma, detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo con l’aggravante di esser stato commesso il fatto da più persone riunite, esplosioni dì colpi di arma da fuoco lungo la pubblica via e in luogo abitato.

R.A. risulta poi indagato, in uno ad altra persona, per il reato di detenzione, senza averne fatto denuncia all’Autorità, di n. 33 cartucce da caccia per fucile calibro 16, circostanza emersa in seguito alla perquisizione domiciliare effettuata nell’immediatezza dei fatti.