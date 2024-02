Sarno, proseguono le indagini per la morte del 14enne

di Antonio Jr. Orrico

Non si fermano le indagini relative al ragazzino di quattordici anni di Sarno, morto nel corso della notte di ieri all’Ospedale di Nocera Inferiore, dove era stato trasferito dal presidio ospedaliero di Sarno. Erano stati la madre e il padre ad accompagnare il figlio in ospedale sembra per dolori addominali. Inoltre, pare che ultimamente il 14enne lamentasse una forte emicrania e conati di vomito. Le cause restano ancora da scoprire, ma c’è una svolta.

Ieri mattina, infatti, i genitori dell’adolescente hanno presentato denuncia ai carabinieri e la Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso. I militari dell’Arma del Reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno sequestrato le cartelle cliniche di entrambi i nosocomi. Dunque, la salma del 14enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’obitorio dell’ospedale nocerino. Saranno, dunque, gli accertamenti medico-legali che disporrà il PM a poter chiarire la causa della morte.

Il Comune di Sarno, intanto, ha emanato un messaggio di cordoglio per il ragazzo, attraverso un post sui social.

“L’Amministrazione comunale di Sarno si stringe al dolore della famiglia del giovane studente, venuto a mancare all’età di 14 anni. Una morte che ha scosso e colpito particolarmente l’intera comunità sarnese. Il sindaco f.f. Eutilia Viscardi, la Giunta Comunale e l’intero Consiglio Comunale, esprimono alla famiglia profondo cordoglio e le più sentite condoglianze.” recita il post.