29 Febbraio: ecco tutto quello che c’è da sapere su questa data

di Rita Milione

Iniziamo col dire che l’anno bisestile ha febbraio con 29 giorni anziché 28, quindi alla fine dell’anno il totale sarà di 366 giorni e si verifica ogni quattro anni. Gli anni bisestili sono sempre stati un mistero per tutti. Chiunque sia nato il 29 Febbraio è costretto periodicamente a “spostare” il proprio compleanno ed anticiparlo o posticiparlo.

Anno bisestile

Un anno bisestile è un anno solare in cui avviene la periodica intercalazione di un giorno aggiuntivo nell’anno stesso, un accorgimento utilizzato in quasi tutti i calendari solari (quali quelli giuliano e gregoriano) per evitare lo slittamento delle stagioni. Per correggere questo slittamento, agli anni “normali” di 365 giorni (ogni quattro anni) si intercalano gli anni “bisestili” di 366: il giorno in più viene inserito nel mese di febbraio, il più corto dell’anno, che negli anni bisestili arriva a contare 29 giorni anziché 28. In questo modo si può ottenere una durata media dell’anno pari a un numero non intero di giorni.

“Anno bisesto, anno funesto”: la superstizione

Perché si dice che l’anno con il 29 Febbraio sia un anno dai funesti presagi? Nella tradizione popolare l’anno bisestile sarebbe foriero di sventure. Un antico detto popolare, infatti, recita “Anno bisesto, anno funesto”. Il perché va ricercato in tempi remoti. Gli antichi romani, infatti, ritenevano che l’anno bisestile fosse un anno infausto probabilmente perché febbraio era il mese preposto ai riti dedicati ai defunti.

Nel mondo anglosassone l’anno bisestile è un anno fortunato. In Irlanda, una tradizione legata a S. Patrizio vuole che il 29 Febbraio (il ”leap” day, il ”giorno del salto”) le ragazze possano chiedere al fidanzato di sposarle. Chi non accetta paga pegno, comprese 12 paia di guanti, uno al mese, per celare la mano ancora senza anello della fanciulla.