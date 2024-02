Malia Obama cancella il cognome: il motivo

di Rita Milione

Malia Anna Obama, la figlia dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Barack, ha deciso di elidere il famoso cognome per mantenere solo primo e secondo nome (il ‘middle name’) per la sua carriera da cineasta: la 25enne ha deciso simbolicamente di eliminarlo per cercare di fare carriera senza essere solo la “figlia di”. Infatti, ad oggi la giovane si firmerà solo Malia Ann per fare in modo prendere le distanze mentre cerca la sua strada lavorativa.

La 25enne ha esordito al Sundance Film Festival con il film “The Heart” e sono sorte critiche di “nepotismo” che hanno colpito anche Zoe Kravitz, Kaia Gerber e Lily-Rose Depp, rispettivamente figlie di Lenny Kravitz, Claudia Schiffer e Johnny Depp.

A difendere la figlia di Barack e Michelle Obama c’è stata Whoopi Goldberg, che si è ormai reinventata opinionista televisiva per assenza di copioni: “Che ve ne importa come si vuole chiamare? Se si volesse chiamare Jeanette McDonald ne avrebbe tutti i diritti. Se io posso essere Whoopi Goldberg, lei può essere chi diavolo decide”, ha spiegato cercando di difendere la figlia dell’ex presidente degli Stati Uniti. La stessa Whoopi Goldberg utilizza un nome d’arte, visto che il suo nome all’anagrafe è Caryn Elaine Johnson.