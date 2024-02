Gildo Claps ad UNISA per l’evento R.U.N. for Change – Contro la Violenza di Genere

di Rita Milione

Gildo Claps ospite d’eccezione per “R.U.N. for change – Contro la Violenza di Genere”. L’evento del 1° marzo 2024 è promosso da R.U.N. Salerno, associazione studentesca dell’Università degli Studi di Salerno (Unisa). Secondo i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale sugli omicidi volontari e violenza di genere, tra l’1 e il 21 gennaio 2024 sono stati registrati diciotto omicidi, con otto vittime donne di cui sette uccise in ambito familiare-affettivo, tre per mano del partner / ex partner. Nonostante l’anno sia appena iniziato, i dati appaiono allarmanti e, analizzando gli omicidi in questo periodo rispetto a quello analogo del 2023, sembra che il numero degli eventi sia in aumento.

L’associazione studentesca R.U.N. Salerno, rispondendo alle necessità di riflessione e confronto circa i temi che attanagliano la società attuale, si prepara quindi ad annunciare il primo evento del progetto “R.U.N. for change” con focus specifico “Contro la Violenza di Genere”. Il convegno avrà luogo venerdì 1° marzo 2024 presso l’Aula Nicola Cilento, situata nel campus di Fisciano (SA) dell’Università degli Studi di Salerno (Unisa), e si svilupperà in due diversi momenti, uno dei quali, nel primo pomeriggio, consentirà di partecipare al Workshop di anti-aggressione femminile “Donne al Sicuro”.

Il contributo del Dott. Cristiano Curti Giardina, Presidente di IPTS – International Police Training System, istruttore e formatore per le Forze di Polizia, permetterà infatti di acquisire competenze pratiche vitali per la propria sicurezza personale. Quanto al primo momento congressuale, invece, il programma della mattina promette una ricca varietà di interventi, progettati per sensibilizzare e informare sulle molteplici sfaccettature della violenza di genere, fornendo strumenti e risorse concrete per contrastarla. L’obiettivo è quello di offrire una vera e propria esperienza di trasformazione sociale.

Ad aprire ufficialmente il convegno sono stati invitati il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Prof. Vincenzo Loia, il Direttore di Dipartimento di Scienze Giuridiche Prof. Francesco Fasolino, la Presidente del CUG Prof.ssa Amelia Filippelli, oltre al Presidente dell’associazione organizzatrice Dott. Simone Salsano.

La giornata proseguirà con sessioni tematiche approfondite insieme alle associazioni di categoria BeFree, Differenza Donna, A Voce Alta, al centro antiviolenza Laucosia Salerno, oltre ad ulteriori ospiti quali la Ricercatrice ISTAT Campania Prof.ssa Daniela Fusco, le docenti di Diritto Internazionale e Gender Law Proff. Angela Di Stasi e Valeria Giordano, la Coordinatrice Nazionale UDU Camilla Piredda e le avvocatesse Claudia Pecoraro e Maria Garofalo, che includeranno l’analisi delle radici storico-culturali e sociali della violenza di genere, ma anche il suo riconoscimento e il percorso di uscita, sia da parte della vittima che dell’aggressore.

Il momento clou del convegno sarà la preziosa testimonianza di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, che condividerà la sua esperienza personale offrendo uno sguardo intimo sulle conseguenze devastanti della violenza di genere. Questo intervento toccante e autentico sarà un’opportunità unica per i partecipanti di comprendere appieno l’impatto di tale violenza sulle vite delle persone coinvolte. Affinché a non una di più venga tolta la vita, non una di più venga violata nell’intimo e non una di più venga ridotta al silenzio.

Nelle parole di Francesca Forgione, moderatrice dell’evento e spirito che ha guidato la costruzione della giornata: «R.U.N. Salerno promuove l’evento “R.U.N. for change – Contro la Violenza di Genere” motivata dalla consapevolezza che gesti simbolici, come il semplice postare un fiocco rosso sui social il 25 Novembre, non siano sufficienti. La nostra società è permeata dal patriarcato, il quale, nonostante i progressi sociali, si è adattato nel tempo, sfruttando i nuovi media per perpetuare modelli sociali dannosi. Quando le istituzioni dimenticano, è compito dei giovani assumere un ruolo attivo e lottare per non permettere più a questi fenomeni di convivere con noi alimentati dal silenzio della società. Questo impegno richiede un’azione concreta e costante, attraverso l’educazione, la sensibilizzazione e il sostegno alle vittime. Solo così possiamo promuovere un cambiamento reale e costruire una società più equa e inclusiva per tutti»

Il convegno “R.U.N. for change” si pone come un’occasione straordinaria di confronto, sensibilizzazione e azione concreta nella lotta contro la violenza di genere. La R.U.N. Salerno si impegna a promuovere una cultura di rispetto, uguaglianza di genere e solidarietà, e invita tutti coloro che condividono questo obiettivo a partecipare attivamente all’evento.

Per ulteriori informazioni e registrazione, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa all’indirizzo e-mail [email protected].